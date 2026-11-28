Wahai Pelamar CPNS 2026, Inilah 16 Kanal Resmi Pembelian e-Meterai
jpnn.com - JAKARTA – Pendaftaran seleksi CPNS 2026 sudah dibuka mulai Kamis 27 November.
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) mengimbau pelamar CPNS 2026 untuk membeli meterai elektronik (e-Meterai) melalui 16 kanal resmi guna menghindari risiko penipuan.
Head of Digital Commercial Division PERURI Shitta Marsella mengatakan PERURI menyediakan 16 kanal resmi pembelian e-Meterai yang terdiri atas 13 situs web dan tiga aplikasi seluler untuk memudahkan masyarakat memenuhi persyaratan administrasi seleksi CASN.
Shitta menyebut penyediaan berbagai kanal pembelian tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat memperoleh e-Meterai secara mudah dan aman.
“Khususnya bagi calon pelamar CASN 2026, kami berharap kemudahan ini dapat membantu mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi berikutnya,” ujar Shitta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/11).
PERURI mengingatkan calon pelamar CPNS 2026 untuk terlebih dahulu membaca pengumuman dari instansi yang dituju guna mengetahui jumlah dan jenis dokumen yang memerlukan pembubuhan meterai.
Pelamar juga diminta memeriksa alamat situs atau nama aplikasi sebelum melakukan pembayaran untuk menghindari risiko penggunaan e-Meterai yang keasliannya tidak dapat diverifikasi.
Adapun 13 situs resmi pembelian e-Meterai tersebut meliputi:
Calon pelamar CPNS 2026 harus mengecek jumlah dan jenis dokumen yang memerlukan pembubuhan meterai.
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