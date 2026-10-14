Wahai PNS dan PPPK, Silakan Disimak Kalimat Pak Anwar

jpnn.com - PALU - Promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) harus berdasarkan sistem merit yang mengutamakan kompetensi, kinerja, dan prestasi, bukan kedekatan pribadi ataupun hubungan keluarga.

Demikian dikatakan Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat memimpin pengambilan sumpah/janji 442 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di halaman parkir Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Selasa (13/10).

"Karier ASN harus berlandaskan meritokrasi, yakni penempatan dan promosi berdasarkan kompetensi, kapasitas, kinerja, serta prestasi. Bukan karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, ataupun faktor lainnya," kata Anwar.

Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada awal Januari 2026, jumlah ASN di lingkungan pemerintah provinsi tersebut mencapai sekitar 22.126 orang, terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anwar menegaskan komitmennya menolak praktik jual beli jabatan serta mengingatkan para ASN agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan promosi jabatan dengan meminta sejumlah uang.

Menurut dia, setiap jabatan harus diperoleh melalui proses yang benar berdasarkan kompetensi dan kinerja sehingga birokrasi dapat berjalan secara profesional dan berintegritas.

"ASN yang hebat ialah ASN yang terangkat karena meritokrasi, karena kemampuan dan kehebatannya dalam bekerja, bukan karena kedekatan atau hubungan keluarga," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma birokrasi dari penguasa menjadi pelayan masyarakat.