Wahai PNS dan PPPK, Silakan Wujudkan Mimpi, tetapi Hidup Harus Tenang

jpnn.com - BANGKA TENGAH - Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda mengajak PNS dan PPPK di lingkup pemda setempat untuk memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperoleh hunian layak dengan pembiayaan terjangkau.

Bagi ASN PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berminat diminta mengetahui terlebih dahulu ketentuan program tersebut.

“Setiap ASN yang berminat hendaknya mempelajari seluruh ketentuan program dengan cermat, memastikan kelayakan dan persyaratan yang berlaku, serta menyesuaikan pengambilan keputusan dengan kemampuan finansial masing-masing,” kata Efrianda di Koba, Rabu (21/10).

Ia menyampaikan hal itu saat membuka sosialisasi KPR Sejahtera FLPP bagi ASN PNS, PPPK, dan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Menurut dia, kepemilikan rumah yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus mendukung kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia berharap sosialisasi tersebut membantu peserta memahami manfaat program, persyaratan kepesertaan, mekanisme pengajuan, ketentuan pembiayaan, serta prosedur untuk mengakses fasilitas perumahan bersubsidi tersebut.

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Efrida juga mengingatkan peserta agar mempertimbangkan kemampuan keuangan keluarga sebelum mengajukan pembiayaan sehingga cicilan rumah tidak menjadi beban yang mengganggu kebutuhan lainnya.

“Perencanaan yang matang diperlukan agar kepemilikan rumah tidak hanya menjadi impian yang terwujud, tetapi juga mampu memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi keluarga dalam jangka panjang,” ujarnya.