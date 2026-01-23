Wahai PPPK Paruh Waktu yang Belum Terima Gaji Januari, Simak Penjelasan 4 Pejabat Ini

jpnn.com - JAKARTA – Banyak PPPK Paruh Waktu yang hingga hari ini belum menerima gaji bulan Januari.

Antara lain PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan Pemprov Jawa Barat.

Tidak tertutup kemungkinan di daerah lain gaji PPPK Paruh Waktu bulan Januari 2026 juga belum cair.

Mengapa gaji PPPK Paruh Waktu belum cair? Padahal mereka sudah bekerja sebagai ASN sejak awal Januari.

Pihak Pemkot Surabaya dan Pemprov Jabar memberikan penjelasan yang sama mengenai penyebab belum cairnya gaji PPPK Paruh Waktu.

Kedua pemda tersebut memastikan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu pada awal Februari 2026.

Alasannya, sistem pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu berbeda dengan PNS dan PPPK penuh waktu (full time).

PPPK paruh waktu bekerja terlebih dahulu, baru menerima gaji.