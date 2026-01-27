Wahai Rakyat Indonesia, Uang Kita Dipakai Prabowo Untuk Bergabung dengan Dewan Bentukan Trump
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan ikut membayar iuran sukarela setelah bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.
Namun, kata Sugiono, anggaran itu bukan iuran keanggotaan setelah Indonesia memutuskan bergabung DP Gaza.
Dia berkata demikian setelah menjawab pertanyaan awak media soal kabar Indonesia perlu membayar iuran setelah masuk DP Gaza.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi begini, ini bukan membership fee," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Adapun, Indonesia menjadi satu di antara negara yang memutuskan bergabung ke DP Gaza bersama Mesir dan Arab Saudi.
Sugiono menuturkan niat pembentukan dewan untuk menyelesaikan permasalahan di Gaza, termasuk urusan rekonstruksi.
Sugiono mengatakan iuran sukarela dari anggota DP Gaza ini nantinya disalurkan untuk membantu rekonstruksi di Palestina.
"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ujar dia.
Indonesia rupanya harus keluar uang setelah memutuskan bergabung ke BoP atau Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mabes Polri Tolak Banding Kompol Yogi Terkait Kasus Kematian Brigadir Nurhadi
- Surati Prabowo, ProDem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden Langsung
- KPK Panggil Pejabat DJP dan Konsultan Untuk Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pajak
- Langkah Prabowo Bawa Indonesia Membebek ke Trump dengan Gabung Board of Peace Dikecam
- Begini Berbagai Capaian RI di WEF Davos 2026
- TB Hasanuddin Sebut Keikutsertaan Indonesia di BoP Bertentangan dengan Prinsip Politik Bebas Aktif