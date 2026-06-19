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Wahana Honda Suguhkan Motor Listrik Hingga Modifikasi di JFK 2026, Ada Promo Menarik

Wahana Honda Suguhkan Motor Listrik Hingga Modifikasi di JFK 2026, Ada Promo Menarik
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PT Wahana Makmur Sejati (WMS) kembali berpartisipasi di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Wahana Honda

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Wahana Makmur Sejati (WMS) kembali berpartisipasi di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam ajang tahunan itu, main dealer sepeda motor Honda area Jakarta-Tangerang itu menghadirkan booth dengan konsep mewah melalui sembilan zona tematik mulai dari Prestige, Big Scooter, Fashion, Urban, Racing, EV, Lifestyle, Xplorer, dan Modif Corner

Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Friandana mengungkapkan Jakarta Fair selalu punya atmosfer yang meriah.

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"Kami menghadirkan booth dengan konsep yang atraktif agar pengunjung tidak hanya melihat lineup sepeda motor Honda, tetapi juga bisa menikmati pengalaman yang berbeda saat berkunjung ke booth Honda di JFK 2026,” ujar Andra Friandana dalam siaran persnya, Jumat (19/6).

Dia menambahkan setiap zona miliki tampilan berbeda untuk memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan kebutuhan dan karakter pengunjung Jakarta Fair.

Zona EV (Electric Vehicle) hadir dengan jajaran motor listrik Honda beserta informasi teknologi dan sistem pengisian daya.

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Modif Corner menghadirkan deretan motor hasil modifikasi kreatif yang menjadi salah satu daya tarik pengunjung.

Pada area ini, menampilkan modifikasi Honda Stylo 160 hasil Honda Dream Ride Project (HDRP), serta modifikasi Honda PCX160, ADV160, dan Honda Vario 125.

Wahana Makmur Sejati kembali berpartisipasi di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) dengan menghadirkan seluruh jajaran motoronya.

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