menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Wahyu Nugroho Rebut Podium Tertinggi di ARRC 2026 Malaysia

Wahyu Nugroho Rebut Podium Tertinggi di ARRC 2026 Malaysia

Wahyu Nugroho Rebut Podium Tertinggi di ARRC 2026 Malaysia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wahyu Nugroho bersama Tim Yamaha Racing Indonesia di ARRC 2026 Malaysia. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Putaran kelima Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Sepang, menjadi panggung pembuktian betapa sengitnya taji para pembalap Yamaha Racing Indonesia (YRI).

Papan atas klasemen kini mantap mereka genggam. Di kelas Supersport 600 (SS600), Wahyu Nugroho tampil tanpa kompromi.

Setelah mengamankan podium ketiga di balapan pertama, dia mengamuk di balapan kedua dan merebut podium tertinggi.

Baca Juga:

Selebrasi di atas podium Sepang memperkokoh posisinya di peringkat keempat klasemen sementara lewat raihan 137 poin.

Cerita pantang menyerah juga lahir dari M. Faerozi. Dihantam kendala mesin hingga harus puas finis ke-11 di balapan pertama tak membuat mentalnya rubuh.

Faerozi bangkit di balapan kedua, merangsek barisan depan dan menyelesaikannya di posisi keempat.

Baca Juga:

Dia kini mengoleskan namanya di peringkat kedelapan klasemen.

Pertarungan tak kalah membara tersaji di kelas Asia Production 250 (AP250).

Putaran ke-5 ARRC 2026 di Sepang, menjadi panggung pembuktian betapa sengitnya taji para pembalap Yamaha Racing Indonesia (YRI)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI