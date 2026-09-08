Wahyu Nugroho Rebut Podium Tertinggi di ARRC 2026 Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Putaran kelima Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Sepang, menjadi panggung pembuktian betapa sengitnya taji para pembalap Yamaha Racing Indonesia (YRI).

Papan atas klasemen kini mantap mereka genggam. Di kelas Supersport 600 (SS600), Wahyu Nugroho tampil tanpa kompromi.

Setelah mengamankan podium ketiga di balapan pertama, dia mengamuk di balapan kedua dan merebut podium tertinggi.

Selebrasi di atas podium Sepang memperkokoh posisinya di peringkat keempat klasemen sementara lewat raihan 137 poin.

Cerita pantang menyerah juga lahir dari M. Faerozi. Dihantam kendala mesin hingga harus puas finis ke-11 di balapan pertama tak membuat mentalnya rubuh.

Faerozi bangkit di balapan kedua, merangsek barisan depan dan menyelesaikannya di posisi keempat.

Dia kini mengoleskan namanya di peringkat kedelapan klasemen.

Pertarungan tak kalah membara tersaji di kelas Asia Production 250 (AP250).