Wait and See, Rupiah & IHSG Hari Ini Datar

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (2/11).

IHSG bergerak sideways di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap rilis data-data ekonomi dalam negeri.

Dibuka melemah, IHSG pukul 10.12 WIB bergerak menguat 4,08 poin atau 0,08 persen ke posisi 5.061,13. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,78 poin atau 0,15 persen ke posisi 515,95.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan secara teknikal diperkirakan IHSG menguji level 4.900-5.000. Jika IHSG bertahan di atas level 5.000, maka berpotensi akan bergerak sideways di kisaran 5.000-5.200.

“Peluang untuk menutup gap di 5.800 masih terbuka jika IHSG mampu bertahan di atas 5.450. ,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Ratna menjelaskan dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati rilis data Manufacturing Purchasing Managers (PMI) Index, data neraca perdagangan, data inflasi, data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026, data cadangan devisa, serta indeks harga rumah.

Selain itu, dampak dikeluarkannya saham High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan IHSG mulai perdagangan Senin (2/11).

“Langkah itu akan mendorong kenaikan bobot saham-saham lain yang masih masuk dalam perhitungan, terutama saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar,” ungkap Ratna.