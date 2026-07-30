Wajah Baru di Sesi Latihan Persib, Mariano Peralta Sudah Bergabung

jpnn.com, BANDUNG - Mariano Peralta akhirnya menjalani latihan perdananya bersama Persib Bandung.

Pemain terbaik Super League 2025/26 itu mengikuti sesi official training Maung Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (30/7/2027).

Kehadiran Peralta menjadi perhatian dalam sesi latihan tersebut.

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Gelandang asal Argentina itu sudah berada di lapangan sejak awal latihan dan mengikuti seluruh rangkaian program yang diberikan tim pelatih.

Peralta tampak mulai membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya.

Ia beberapa kali terlihat berbincang dengan pemain lain, ikut dalam latihan penguasaan bola, hingga berbaur tanpa kesulitan dengan skuad Persib yang tengah bersiap menjalani pertandingan penentuan menuju semifinal Piala Presiden 2026.

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Latihan perdana ini menjadi langkah awal Peralta setelah tiba di Indonesia pada Senin (28/7) malam.

Sebelumnya, dia sempat hadir di Stadion Si Jalak Harupat untuk menyaksikan langsung kemenangan Persib 1-0 atas DPMM FC dari tribun VVIP.