Wajah Baru di Sesi Latihan TC Persib, Danijel Loncar Sudah Tiba di Bali

jpnn.com, BANDUNG - Persib memulai rangkaian pemusatan latihan di Bali dengan menggelar sesi latihan perdana di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, pada Rabu (12/8).

Sesi latihan menjadi bagian dari persiapan Pangeran Biru menghadapi musim 2026/27.

Rekrutan anyar Persib, Danijel Loncar, langsung bergabung dan mengikuti seluruh sesi latihan bersama 18 pemain lainnya.

Dari 22 pemain yang telah tiba di Bali, sebanyak 19 pemain ambil bagian dalam latihan perdana di lapangan.

Sementara itu, tiga pemain, yakni Luciano Guaycochea, Ramon Tanque, dan Berguinho, masih menjalani terapi pemulihan cedera di pusat kebugaran hotel tempat tim menginap.

Pada sesi latihan tersebut, kondisi fisik pemain langsung mendapat perhatian.

Pelatih fisik Karlo Reinholz memberikan menu latihan yang melibatkan sejumlah peralatan beban, seperti dumbel dan barbel.

Meski komposisi skuad belum lengkap, juru taktik Persib Igor Tolic tetap memberikan materi taktikal.