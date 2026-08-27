Wajah Baru Lotte Mart Kelapa Gading, Padukan Konsep Belanja Modern dan Kuliner Korea

jpnn.com, KELAPA GADING - Pusat perbelanjaan Lotte Mart Wholesale dan Lotte Mart Kelapa Gading tampil dengan wajah dan konsep baru guna menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat masa kini.

Transformasi itu bertujuan menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih modern dengan pilihan produk yang diklaim semakin lengkap.

Pengunjung dapat menemukan berbagai kategori mulai dari kebutuhan pokok rumah tangga hingga produk khusus bagi pelanggan profesional di satu lokasi.

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Salah satu fitur utama dari pembaruan tersebut, yakni penyediaan area kuliner yang menyajikan beragam pilihan makanan lokal maupun internasional.

Keberadaan area makan itu diharapkan mampu menciptakan destinasi multifungsi bagi keluarga maupun rekan kerja untuk bersantai.

Presiden Direktur Lotte Mart Wholesale dan Lotte Mart Indonesia, Song YangHyun menyatakan langkah strategis ini bentuk adaptasi terhadap ekspektasi pelanggan yang terus berkembang.

Pihak manajemen ingin menghadirkan lebih dari sekadar tempat untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

"Kehadiran beragam pilihan kuliner lokal dan internasional juga menjadi bagian dari upaya kami dalam menciptakan destinasi yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan,” ujar Song YangHyun di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/8).