Wajib Tahu, Begini Keuntungan RI Menggunakan B50

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memeberkan program BBM B50 ini dapat menghemat devisa Indonesia hingga Rp 177 triliun.

Selain itu, program ini bisa mengurangi emisi karbon sebesar 44 juta ton karbon dioksida (CO?) ekuivalen.

“B50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B50 solar itu, tidak impor lagi dan menghemat devisa Rp 177 triliun dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2 setara,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (11/7).

Airlangga mengatakan, implementasi B50 membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar.

Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program biodiesel B50.

"B50 menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada negara lain yang menerapkan program B50 ini," ujarnya.

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Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan program biodiesel B50 memang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Sebab, penguatan fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan saat ini tengah diperlukan.