Wajib Tahu, Harga Gas LPG Naik Per April 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram sebesar Rp 228 ribu per tabung, dari sebelumnya Rp 192 ribu.

Kenaikan gas LPG 12 kilogram ini persentase naiknya sebesar 18,75 persen.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, Minggu (19/4) harga Rp 228 ribu untuk LPG 12 kilogram berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Kemudian, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kilogram juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp 90 ribu per tabung menjadi Rp 107 ribu per tabung.

Kenaikan harga itu untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.