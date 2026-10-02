Waka DPD RI Yorrys Raweyai Dukung Percepatan DOB Papua Utara

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP) terus menggulirkan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara. Setelah menyerahkan persetujuan ke Dewan Perwakilan Rakyat, MRP kembali melakukan audiensi bersama Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai guna mempercepat realisasi pembentukan Provinsi Papua Utara, Jumat.

Ketua MRP Nerlince Wamuar menyatakan bahwa pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI tersebut bertujuan meminta dukungan politik kelembagaan DPD RI sebagai perwakilan politik daerah. Menurutnya, Yorrys Raweyai memiliki peran strategis untuk meyakinkan DPD RI.

"Sebagai salah satu pimpinan dan wakil rakyat dari Tanah Papua, saya yakin Yorrys Raweyai mampu meyakinkan lembaga DPD RI untuk mendukung dan mempercepat realisasi pembentukan Provinsi Papua Utara," ujar Nerlince.

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Nerlince menambahkan bahwa gagasan DOB Papua Utara bukanlah aspirasi baru, melainkan telah bergulir sejak puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, ketika aspirasi tersebut semakin menguat, MRP segera memberikan persetujuan sebagai salah satu syarat pemekaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

Nerlince juga menyampaikan tiga pertimbangan yang melatarbelakangi persetujuan tersebut, yakni perlindungan dan jaminan atas hak ulayat serta adat masyarakat Saireri, keberpihakan dan pengarusutamaan Orang Asli Papua (OAP), serta pemberdayaan masyarakat melalui dana otonomi khusus yang dikelola secara transparan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyambut baik aspirasi masyarakat terkait pembentukan DOB Papua Utara. Menurut Yorrys, tujuan pembentukan DOB Papua Utara telah dipikirkan dengan baik dan matang oleh seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua, khususnya MRP dan DPRP.

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"Persetujuan MRP tidak terlepas dari pentingnya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dalam aspek politik, administratif, hukum, sosial dan budaya, serta sumber daya manusia," jelas Yorrys.

Yorrys meyakini bahwa sejauh proses dan mekanisme dijalankan serta dikawal dengan baik, Provinsi Papua Utara akan segera terwujud. Apalagi, aspirasi DOB Papua Utara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Meski masih dikategorikan dalam daftar panjang, dukungan semua pihak dinilai mampu mendorong aspirasi tersebut menjadi mendesak dan prioritas.