Waka DPRD DKI Rany Mauliani dan KNPS Indonesia Gelar Program Sebaran

jpnn.com, JAKARTA - Komite Nasional Penanggulagan Stunting (KNPS) bersama Wakil Ketua (Waka) DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menggelar program Sebaran (semangat berbagi baju Lebaran) di Mall City Plaza Cengkareng, Senin (9/3).

Kegiatan sebaran yang dilakukan oleh KNPS Indonesia adalah kegiatan rutin di pengujung Ramadan untuk berbagi baju lebaran dengan anak yatim, piatu, dan duafa.

Ketua Umum KNPS David Hamka mengatakan bahwa penerima manfaat kegiatan sebaran tahun ini sebanyak 50 anak yatim, piatu, dan duafa untuk wilayah Cengkareng-Jakarta Barat.

“Prinsip kegiatan ini kami mengajak anak anak yatim, piatu dan duafa untuk berbelanja pakaian di mall sesuai kesukaan mereka lalu mengajak mereka berbuka puasa bersama dengan Ibu Rany,” ucap David dalam keterangannya.

Senada dengan itu, Rany Mauliani menuturkan bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh anggota KNPS Indonesia bersama para kolabotornya selalu unik dan berbeda dalam menyampaikan pesan kebaikannya.

“Tadi saya melihat sendiri begitu bahagianya anak-anak di ajak ke mal memilih kaus, celana, dan busana muslim untuk persiapan Lebaran nanti dan diajak bukber bersama-sama,” kata Rany.

Menurut dia, kegiatan itu sangat positif dan harus menjadi contoh untuk anak-anak muda di Jakarta.

“Dan yang paling pesan terpenting dari kegiatan ini bahwa kita harus selalu menyayangi anak yatim dan membahagiakannya,” tambah Rany. (mcr4/jpnn)