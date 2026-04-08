Waka MPR Berharap Dana IndonesiaRaya Memperkuat Ekosistem Kebudayaan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiaai atas hadirnya program Dana IndonesiaRaya.
Dia menilai transformasi Dana Indonesiana menjadi Dana IndonesiaRaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional.
"Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pendanaan, tetapi juga membangun tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di sektor kebudayaan nasional," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan program Dana IndonesiaRaya sebagai transformasi dari Dana Indonesiana di Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta pada Kamis (2/4).
Program ini menghadirkan skema pendanaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan.
Data Kementerian Kebudayaan mencatat jumlah penerima manfaat program tersebut melonjak dari 346 orang pada 2024 menjadi 2.117 orang pada 2025 dari sekitar 7.000 proposal.
Pada tahun ini, hingga 31 Maret 2026, total penerima mencapai 3.036 orang dengan penyaluran Rp594 miliar.
Menurut Lestari, lonjakan penerima manfaat dari 346 menjadi lebih dari 2.000 orang dalam setahun membuktikan bahwa kebutuhan pelaku budaya sangat besar.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiaai atas hadirnya program Dana IndonesiaRaya yang merupakan transformasi dari Dana Indonesian
