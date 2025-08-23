Waka MPR Bicara soal Atasi Masalah Sampah di Forum Legislatif Muda

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghadiri acara legislator Fellowship yang diadakan Think Policy Id pada Sabtu (23/8).

Acara itu dihadiri oleh Anggota DPRD dari berbagai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Eddy menjelaskan mengenai inisiatifnya di MPR RI untuk fokus pada mandat konstitusi memenuhi hak-hak rakyat mengenai lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

“Sebagai guardian of constitution tugas MPR adalah memastikan hak-hak konstitusional rakyat terpenuhi. Di MPR RI saya memulai inisiatif baru untuk fokus pada pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945,” ungkap Eddy.

Eddy menambahkan pihaknya akan fokus memenuhi hak konstitusional rakyat untuk lingkungan sehat dalam mengatasi krisis sampah yang terjadi khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

“Indonesia saat ini menghadapi krisis sampah, dari 56 juta ton sampah yang dihasilkan selama setahun, hanya 40 persen yang bisa diolah. Sebanyak 60 persen lainnya tidak bisa terkelola dan menyebabkan bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan dan sosial yang berkepanjangan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Doktor Ilmu Politik UI itu mengajak DPRD Kabupaten/Kota untuk berkolaborasi mengatasi krisis sampah sebagai upaya memenuhi hak konstitusional rakyat untuk lingkungan yang sehat.

“MPR sebagai rumah kolaborasi siap menjadi fasilitator bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi masalah sampah. Kami juga sudah menemui beberapa Wali Kota dan Bupati yang bermasalah dengan sampah dan siap memfasilitasi khususnya untuk teknologi pengolahan sampah menjadi energi,” lanjutnya.