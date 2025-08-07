menu
Waka MPR Dorong Ekspor-Investasi Diperkuat Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

Waka MPR Dorong Ekspor-Investasi Diperkuat Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

Waka MPR Dorong Ekspor-Investasi Diperkuat Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyambut gembira capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyambut baik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025.

Menurut Eddy, angka tersebut mencerminkan optimisme publik dan dunia usaha terhadap arah pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

“Saya menyambut gembira capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen. Ini merupakan sinyal positif bahwa fundamental ekonomi kita tetap tangguh di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Doktor Ilmu Politik UI itu menyampaikan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Saat ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Eddy mendorong agar sektor ekspor dan investasi juga diperkuat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Kita perlu menjaga agar mesin pertumbuhan ekonomi tetap melaju kencang, khususnya ekspor dan investasi. Oleh karena itu, berbagai kemudahan dan insentif investasi perlu kita lanjutkan. Peningkatan aktivitas ekspor ke negara-negara BRICS juga perlu kita dalami dan tingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, politikus PAN ini menilai kinerja sektor manufaktur dan belanja pemerintah juga akan memainkan peran penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

