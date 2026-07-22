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Waka MPR Dorong Pembenahan Subsidi dan Percepatan Transisi Energi Berjalan Beriringan

Waka MPR Dorong Pembenahan Subsidi dan Percepatan Transisi Energi Berjalan Beriringan
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Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kanan) saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kompas Institute dengan tema Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan reformasi subsidi energi dan transisi energi merupakan dua hal berbeda, namun harus berjalan beriringan.

Menurut Eddy, jika reformasi subsidi bertujuan menciptakan keadilan sosial, transisi energi adalah strategi dekarbonisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kompas Institute dengan tema Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia.

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Eddy menjelaskan selama ini subsidi energi masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidaktepatan sasaran, di mana sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

“Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perliundungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan bena-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Eddy menegaskan reformasi subsidi harus diarahkan pada prinsip right-sizing dan right-targeting, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan sekaligus mendukung investasi di sektor energi masa depan.

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Menurut Waketum PAN ini, salah satu opsi adalah merubah subsidi dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat berbasis data yang akurat.

Opsi ini akan menjadi kunci untuk membuka ruang fiskal yang lebih luas.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menjadi pembicara dalam diskusi yang menyoroti reformasi subsidi energi dan percepatan transisi energi Indonesia

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