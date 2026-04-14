Waka MPR Dorong Peta Jalan PLTS 100 GW untuk Mempercepat Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi terhadap para pelaku sektor energi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN, Senin (13/4).

Eddy menilai peran perusahaan, seperti PLN, Pertamina dan pelaku usaha swasta energi lainnya sangat krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rapat tersebut, Eddy menegaskan perlunya lima fokus utama dalam pengembangan transisi energi nasional.

Pertama, membangun ketahanan energi dalam negeri.

Kedua, turut mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi.

Ketiga, mengurangi jejak karbon. Keempat, memastikan biaya transisi energi sesuai keekonomian dan kemampuan.

Terakhir, lanjut Eddy, adalah memastikan kesiapan pelaku usaha dalam negeri agar investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan dinikmati seutuhnya oleh industri dan manufaktur Indonesia.

“Transisi energi melahirkan green industries dan green jobs bagi putra putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formil yang sangat dibutuhkan,” kata Eddy.