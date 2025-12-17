Waka MPR Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Demi Persiapkan SDM Nasional Berdaya Saing

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong kesiapan penerapan sistem pendidikan yang tepat bagi peserta didik agar mampu menjawab berbagai tantangan, seiring cepatnya perkembangan zaman.

Dia mengingatkan perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan kemampuan adaptasi untuk menjawab tantangan yang ada.

"Butuh kesiapan sistem pendidikan yang tepat agar mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing untuk menjawab tantangan di masa depan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).

Dia menyampaikan berdasarkan laporan National Center for Education Statistics (NCES), penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) siklus ke-9 pada 2025 akan berfokus pada sains, serta adanya penilaian baru terkait kemampuan bahasa asing, dan kemampuan siswa dalam mengelola pembelajaran mandiri dengan perangkat digital.

Sebelumnya, sejak 2000, penilaian PISA yang berlangsung setiap 3 tahun sekali itu, mengukur kemampuan matematika, sains, dan literasi siswa secara global.

Pada penilaian PISA 2022, Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dengan skor 366 untuk matematika, 383 untuk sains, dan 359 untuk membaca.

Pencapaian tersebut lebih rendah daripada capaian sebelumnya pada PISA 2018 dengan 379 (matematika), 396 (sains), dan 371 (membaca).

Menurut Lestari, perlu keterlibatan semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing.