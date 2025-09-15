Waka MPR Dorong Tata Kelola Sampah Segera Diperbaiki, Cegah Banjir Berulang di Bali
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendorong agar perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan.
Hal ini agar bencana banjir di Bali tidak terulang di daerah-daerah lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy di sela-sela menerima kehadiran duta besar (Dubes) negara sahabat untuk Indonesia di MPR.
“Krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Semua faktor ini yang membuat banjir di Bali sedemikian parah dampaknya bagi masyarakat dan menimbulkan korban. Situasi ini tidak boleh terulang dan harus ada langkah antisipasi segera,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (15/9).
Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan krisis sampah yang saat ini melanda kota-kota besar harus diselesaikan dengan manajemen krisis agar segera tertangani.
Menurut Eddy, kalau penanganannya sekedar manajemen biasa tanpa ada urgensi antisipasi segera maka potensi bencana ekologis bisa terulang.
Dia menegaskan keselamatan masyarakat harusnya jadi prioritas utama.
Karena itu, lanjut Eddy, manajemen mengatasi krisis sampah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Waka MPR Eddy Soeparno mengingatkan banjir di Bali tidak boleh berulang dan harus ada langkah antisipasi segera
