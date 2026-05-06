Waka MPR Eddy Puji Komitmen Prabowo Jadikan Sampah Prioritas Nasional, Penting
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya percepatan pengembangan waste-to-energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Menurutnya itu merupakan strategi kunci dalam menjawab dua tantangan besar Indonesia sekaligus, yakni krisis pengelolaan sampah dan kebutuhan transisi menuju energi bersih.
Eddy menekankan bahwa persoalan sampah di Indonesia telah mencapai titik darurat.
Dari total timbunan sampah nasional yang mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun, sekitar 61% di antaranya masih belum terkelola dengan baik dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan terbuka atau mencemari lingkungan.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga kesehatan publik serta efisiensi ekonomi nasional.
Secara khusus Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas nasional sekaligus terobosan dengan pendekatan WtE dalam menangani sampah.
“Persoalan sampah menjadi prioritas Presiden Prabowo dan ini perlu diapresiasi. Karena pendekatan konvensional dalam pengelolaan sampah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, transformasi menuju model ekonomi sirkular melalui pengembangan PLTSa menjadi langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo,” ungkap saat menjadi pembicara dalam rangkaian agenda Parlemen Kampus 2026 kerja sama DPR RI dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Secara global, pengembangan WtE telah terbukti efektif.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya percepatan pengembangan waste-to-energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rupiah Undervalued, Gubernur BI Siapkan 7 Langkah Perkuat Mata Uang
- PDIP Ungkap Manifesto untuk Buruh, Singgung APBN Jadi Instrumen Menyejahterakan Pekerja
- Prabowo Hadiri May Day 2026, Legislator: Bukan Semata Kehadiran Fisik, Itu Simbol
- 7 Janji Manis Prabowo pada Hari Buruh, Kredit Bunga 5% hingga Ribuan Kampung Nelayan
- May Day 2026, Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Baru untuk Lindungi Pekerja
- Momen Prabowo Melemparkan Kemeja Seusai Berorasi pada Hari Buruh di Monas