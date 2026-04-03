Waka MPR Eddy Soeparno Ajak Kampus Dukung Program Prabowo Mempercepat Transisi Energi

jpnn.com, MEDAN - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan relevensi ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik dunia.

Penegasan itu disampaikannya pada acara MPR Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

Ini merupakan titik ke-47 dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus.

"Di antara upaya mewujudkan ketahanan energi itu adalah mempercepat elektrifikasi dan transisi energi untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan kita terhadap impor energi seperti minyak mentah dan LPG," ungkap Eddy dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini mengajak kampus untuk mendukung langkah Presiden Prabowo mempercepat transisi menuju energi terbarukan, antara lain dengan program 100 GW energi surya, elektrifikasi sektor transportasi dan pengembangan bioenergi.

"Sebagai respons atas situasi geopolitik saat ini, komitmen Presiden Prabowo rasanya perlu didukung semua pihak baik dukungan politik di parlemen maupun dukungan dari civitas academica dalam hal ini universitas," kata Eddy.

Bentuk dukungan kampus yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil yang siap kerja dalam industri hijau pengembangan energi terbarukan.

"Upaya mempercepat transisi energi ini nantinya tentu akan membuka lapangan kerja green jobs baru yang membutuhkan tenaga kerja formal yang terampil," ujarnya.