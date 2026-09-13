Waka MPR Eddy Tampung Aspirasi Guru Besar Unair, RUU Perubahan Iklim Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno melakukan pertemuan dengan sejumlah akademik antara lain Rektor Unair Bidang Sumber Daya Prof. Dr. Ardianto, S.E., M.Si, Guru Besar yang juga Rektor Unair periode 2015 – 2020 Prof. Dr. Mohammad Nasih dan jajaran Guru Besar serta akademisi yang tergabung dalam CESGS.

Dalam perteuan itu Eddy Soeparno menyerap aspirasi dan masukan dari para Guru Besar, dosen, dan peneliti Universitas Airlangga yang tergabung dalam The Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Unair.

Pertemuan itu sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan.

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"Karena perubahan iklim memiliki dampak yang luas dan saling berkaitan, kami membutuhkan kerangka hukum yang komprehensif. RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan ini harus mampu mengintegrasikan kepentingan lingkungan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan energi, perlindungan masyarakat, dan kepentingan generasi mendatang," tegasnya.

Menurutnya RUU Pengendalian Perubahan Iklim perlu menjadi kerangka hukum iklim nasional yang terintegrasi, sehingga kebijakan perubahan iklim tidak berjalan secara sektoral dan terpisah.

Waketum PAN itu menjelaskan kerangka tersebut mencakup target dan perencanaan perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi, loss and damage, pendanaan iklim, nilai ekonomi karbon, transisi berkeadilan, data dan MRV, kelembagaan, partisipasi publik, pengawasan, hingga penegakan hukum.

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"Yang terus kami upayakan adalah mencapai target penurunan emisi sekaligus memastikan tata kelola yang kuat untuk menerjemahkan target tersebut ke dalam kebijakan yang terukur, transparan, dapat diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, aspek kelembagaan, data, pendanaan, partisipasi publik, dan penegakan hukum menjadi bagian tidak terpisahkan dari RUU ini,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI itu menekankan keadilan iklim sebagai prinsip penting dalam pengelolaan perubahan iklim.