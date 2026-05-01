Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Pemanfaatan Hasil Riset untuk Kesejahteraan Masyarakat

jpnn.com, DEMAK - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap hasil riset dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat mampu mendukung peningkatkan daya tahan ekonomi nasional.

Harapan tersebut disampaikannya di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Kosmetik dan Skincare Alami dari Bahan Organik yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Komisi X DPR di Demak, Jawa Tengah, Kamis (30/4).

"Hasil dari pelatihan pembuatan kosmetik dan skincare dari hasil riset BRIN diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat, dan membuka peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Lestari Moerdijat.

Anggota Komisi X DPR itu mengatakan kosmetik dan skincare, saat ini sudah menjadi kebutuhan keseharian masyarakat untuk menjaga kesehatan kulit dari paparan sinar matahari.

Rerie yang akrab disapa berpendapat kegiatan Bimtek pembuatan kosmetik dan skincare yang diinisiasi BRIN bukan semata berbagi pengetahuan terkait kecantikan dan kesehatan.

"Lebih dari itu, pemanfaatan hasil riset BRIN juga membuka peluang usaha bagi masyarakat," ujar Rerie.

Diakui Rerie, pasar kosmetik nasional pada tahun lalu mencapai Rp 146 triliun, sehingga para peserta Bimtek BRIN ini kelak dapat memanfaatkan kemampuannya membuat skincare untuk dikembangkan menjadi usaha rumahan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mengapresiasi langkah BRIN yang telah menyebarluaskan hasil riset dan inovasinya yang sesuai dengan kebutuhan keseharian masyarakat.