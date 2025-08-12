Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Peran Orang Tua untuk Cegah Kasus DBD

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan butuh penguatan peran orang tua dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di tanah air.

"Pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang masif," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8).

Data Kementerian Kesehatan, hingga pekan ke-25 tahun ini tercatat 79.843 kasus demam berdarah dengue (DBD) dengan 359 kematian atau case fatality rate (CFR) 0,45 persen.

Pada 2024, kasus DBD mencapai 257.455 dengan 1.461 kematian, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang tertinggi kasus dan kematian akibat DBD di ASEAN.

Menurut Lestari, ancaman DBD tersebut membutuhkan respons yang segera dalam bentuk upaya pencegahan dan pemahaman masyarakat ketika anggota keluarganya terpapar DBD.

"Peran masyarakat, terutama orang tua, harus dimaksimalkan secara masif dengan memberi edukasi dan pemahaman terkait langkah pencegahan dan penanganan segera dalam kasus DBD," kata Rerie yang akrab disapa.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengatakan penguatan peran orang tua terkait peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga merupakan langkah strategis yang harus direalisasikan.

"Apalagi perubahan iklim dan gejolak politik dan perekonomian global saat ini sangat mempengaruhi berjangkitnya sejumlah penyakit dan perekonomian domestik," tegas Rerie.