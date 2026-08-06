Waka MPR Lestari Moerdijat Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pengelolaan Warisan Budaya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan warisan budaya harus tetap hidup dan memberi manfaat yang berkelanjutan dengan dukungan nyata bersama pemerintah dan masyarakat.

"Warisan budaya merupakan bukti nyata hubungan antara masa lalu dan masa kini yang dapat membentuk identitas bangsa, bagian dari upaya membangun karakter anak bangsa," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema 'Siapa Menjaga Warisan Bangsa? Membangun Kemitraan Negara, Masyarakat Adat, dan Pemilik Warisan Budaya' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/8).

Menurut Lestari, aset budaya itu tidak sebatas dipelihara sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga tetap menjalankan fungsi sosial, budaya, spiritual, pendidikan, dan adat.

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"Namun, saat ini banyak pengelola aset budaya terbebani dalam upaya menjaga kelestarian warisan budaya yang berdiri di atas lahan berstatus hak milik perseorangan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Anggota Komisi X DPR itu berpendapat kebijakan pelestarian warisan budaya yang ada saat ini belum terintegrasi dengan baik.

Rerie yang juga menjabat Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem menegaskan diperlukan langkah besar untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya yang menyeluruh dan berkelanjutan di tanah air.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) menghadirkan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda sebagai narasumber.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber, yakni Kasubdit Pemeliharaan Pemugaran dan Zonasi Direktorat Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Prabawa Dwi Putranto, Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung Karangasem yang juga generasi penerus dari keluarga besar Puri Agung Karangasem Anak Agung Made Dewandra Reinhard Djelantik, dan Arkeolog dan Pakar Pelestarian Warisan Budaya Indonesia/Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) 2017-2021) Wiwin Djuwita Ramelan.