Waka MPR Sebut Butuh Komitmen Bersama Wujudkan Nilai Perjuangan Kartini di Masa Kini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan butuh dukungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan nilai-nilai yang diperjuangkan RA Kartini di masa kini sebagai bagian penentu arah perjalanan bangsa.

"Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini dapat betul-betul diwujudkan. Saya kira untuk kebebasan berpikir bagi perempuan saja, rasanya masih jauh dari kenyataan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 , Rabu (22/4).

Menurut Lestari, perlu komitmen bersama yang kuat agar mampu mewujudkan emansipasi perempuan di masa kini.

"Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga harus mampu mengantarkan perempuan untuk mewujudkan cita-citanya," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Komisi X DPR itu berpendapat bahwa pekerjaan rumah untuk mewujudkan nilai-nilai yang diperjuangkan RA Kartini masih sangat banyak.

Dia menegaskan terpenting setiap momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat bagi semuanya, apa saja yang sudah dilakukan untuk menghidupkan dan mewujudkan gagasan RA Kartini di masa kini.

"Bagaimana kita secara bersama menemukan akar masalah yang mampu memangkas kesenjangan gender dan menentukan arah perjalanan bangsa secara bersama," pungkas Rerie.