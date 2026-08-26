Waka MPR Sebut Groundbreaking PLTS 100 GW Momentum Green Jobs & Industri Hijau Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan kepemimpinannya dalam mendorong sekaligus mengawal secara langsung percepatan transisi energi Indonesia melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas 100 GW.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (gigawatt peak) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa (25/8).

Menurut Eddy, groundbreaking PLTS 100 GW merupakan langkah strategis yang menunjukkan transisi energi Indonesia telah bergerak dari agenda kebijakan menuju implementasi pembangunan yang konkret dan berskala besar.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang tidak hanya mendorong agenda transisi energi, tetapi juga aktif mengawal pelaksanaannya. Groundbreaking PLTS 100 GW menunjukkan Indonesia serius dan berkomitmen membangun sistem energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Waketum PAN ini menilai pengembangan PLTS 100 GW akan menjadi salah satu terobosan terbesar dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

Pengembangan kapasitas PLTS secara masif akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan bauran energi terbarukan terbesar di kawasan Asia, khususnya dalam pemanfaatan energi surya.

“PLTS 100 GW adalah lompatan strategis yang akan mengelevasi Indonesia menjadi salah satu pemain utama energi surya di Asia. Kita memiliki sumber daya matahari yang melimpah, dan terus berupaya agar potensi tersebut dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional,” kata Pimpinan MPR dari Fraksi PAN ini.

Eddy menambahkan, percepatan pembangunan PLTS juga harus dipandang sebagai momentum untuk membangun ekosistem industri hijau di dalam negeri yang akan menciptakan rantai nilai domestik yang semakin kuat.