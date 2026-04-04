Waka MPR Sebut Pendamping Anak Wajib Terampil, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya peningkatan keterampilan pendamping (guru, orang tua dan masyarakat) sangat krusial untuk menanamkan kemampuan literasi generasi muda.

"Upaya peningkatan literasi anak bangsa tidak bisa hanya bergantung pada sekolah. Peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menanamkan kemampuan literasi generasi penerus sangat menentukan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4).

Menurut Lestari, pendampingan saat anak menggunakan gawai serta pembiasaan membaca sejak dini harus dilakukan secara konsisten.

Jika tidak, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kemampuan anak memahami bacaan akan tetap rendah, meskipun mereka bisa membaca.

Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa 75% anak usia 15 tahun di Indonesia sudah bisa membaca, tetapi tidak memahami isi bacaannya.

Hanya sekitar separuh siswa yang bisa membaca memiliki kemampuan literasi yang baik.

"Ini bukan soal bisa baca atau tidak, tapi soal paham atau tidak. Ini darurat pemahaman bacaan," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Dia mendorong agar sejumlah langkah segera direalisasikan.