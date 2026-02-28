Waka MPR Sebut Pengembangan Sektor Ekonomi Karbon Nasional Sudah di Jalur yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai progres pengembangan indusri karbon nasional sudah berada di jalur yang tepat atau on the right track.

Hal ini dikatakan Eddy setelah menghadiri dan memberikan masukan pada Rakor Terbatas Komite Pengarah Ekonomi Karbon di Jakarta yang dipimpin langsung Menko Pangan Zulkifli Hasan, Jumat (27/2).

Menurut Eddy, pertemuan tersebut sangat penting karena yang sedang dibangun bukan hanya mekanisme perdagangan karbon, tetapi fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional di masa depan.

"Kami sungguh mengapresiasi kepemimpinan Pak Menko Pangan yang langsung berlari kencang menindaklanjuti Perpres 110 tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dengan menkoordinasikan segenap kementrian dan lembaga dan mengurai berbagai hambatan di dalam proses pembentukan sektor ekonomi karbon,” kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (28/2).

Eddy mengatakan saat ini sudah banyak proyek karbon yang bersiap untuk diluncurkan.

Namun prosesnya menunggu pembentukan ekosistem perdagangan karbon yang saat ini sedang dikoordinasikan.

"Para pemangku kebijakan di antaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK saat ini terus mempersiapkan sistem pencatatan yang dikenal dengan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK)," terangnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, dari perspektif kebijakan publik dan investasi, fase persiapan ini harus dipandang sebagai fase menjaga momentum.