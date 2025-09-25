Waka MPR Sebut Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Indonesia Siap Menjadi Climate Leader

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyambut positif pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang secara khusus menyampaikan mengenai perubahan iklim.

Menurut Eddy, pidato Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia menjadi climate leader dengan membangun kesadaran pemimpin dunia bahwa menghadapi dampak perubahan iklim tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

"Pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB menjadi wake up call bagi pemimpin dunia untuk berkolaborasi mencegah dampak perubahan iklim dengan kolaborasi negara-negara dunia secara setara dan berkeadilan tanpa dominasi dari pihak manapun," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyampaikan Prabowo merespons secara langsung sikap Presiden AS Donald Trump dalam pidato sebelumnya yang justru menganggap climate change sebagai hoaks.

“Setelah Pidato Presiden Trump menyampaikan bahwa climate change sebagai scam, Presiden Prabowo langsung menyampaikan bahwa Indonesia sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut di Jakarta,” kata Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut Pidato Presiden Prabowo yang secara khusus bicara tentang kesadaran menghadapi perubahan iklim ini menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi climate leader.

“Pesan yang sangat kuat dan tegas dari Presiden Prabowo adalah menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan tetapi langkah nyata. Bahkan, presiden menyampaikan akan berupaya mencapai target Net Zero Emissions lebih cepat dari yang ditargetkan pada 2060 mendatang,” ujar Eddy.

Sebagai pimpinan MPR yang selama ini fokus pada advokasi isu lingkungan dan energi terbarukan, Eddy mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo untuk menambah presentasi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.