menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Wakasad Singapura Bahas Stabilitas & Keamanan Kawasan

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Wakasad Singapura Bahas Stabilitas & Keamanan Kawasan

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Wakasad Singapura Bahas Stabilitas & Keamanan Kawasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menerima kunjungan kehormatan Chief of Staff–General Staff (COS-GS) Singapore Army atau Wakasad Singapura, Brigadier General Wong Shi Min di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (2/2/2026). Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menerima kunjungan kehormatan Chief of Staff–General Staff (COS-GS) Singapore Army atau Wakasad Singapura Brigadier General Wong Shi Min di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (2/2/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral antara TNI AD dan Singapore Army dalam mendukung stabilitas dan keamanan Kawasan seiring hubungan kedua angkatan darat yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, latihan serta pengembangan profesionalisme prajurit, sebagai bagian dari upaya memperkuat interoperabilitas dan saling pengertian antarangkatan darat negara sahabat.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Wakasad Letjen Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan kerja sama TNI AD dan Singapore Army memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dia berharap berbagai bentuk kerja sama yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan yang bersifat konstruktif dan saling menguntungkan.

Sementara itu, Brigadier General Wong Shi Min menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan penerimaan yang diberikan, serta menegaskan komitmen Singapore Army untuk terus memperkuat hubungan kerja sama dengan TNI AD.

Baca Juga:

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai cerminan hubungan baik dan saling menghormati yang terus dipupuk oleh kedua angkatan darat negara sahabat itu.(fri/jpnn)

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Wakasad Singapura membahas stabilitas dan keamanan kawasan.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI