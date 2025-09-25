Waketum Bamus Ajak Pelaku Budaya Betawi Tingkatkan Kreativitas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Bamus Betawi yang juga mantan anggota DPRD DKI Munir Arsyad menilai Jakarta akan selamanya jadi etalase budaya Betawi.
Bahkan, menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara bisa menjadi peluang bagi pelaku kebudayaan Betawi untuk berkembang.
Sebab, Jakarta akan naik level bertransformasi menjadi kota global.
Hal ini disampaikan Munir dalam Dialog Interaktif Bamus Betawi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/9).
Diskusi ini bertema 'Transformasi Jakarta dari Ibu Kota Negara Menuju Kota Global dan Berbudaya yang Berkelanjutan'.
“Bagaimana pun juga Jakarta tetap punya kita yang perlu dikembangkan, dilestarikan dan dimajukan budayanya. Sehingga diharapkan pelaku kesenian ormas-ormas Betawi bisa meningkat potensi ekonominya juga,” ujar Munir.
Ia menekankan, bahwa transformasi Jakarta menuju kota global justru bisa menjadi peluang bagi pelaku kesenian budaya Betawi. Mengingat, peran budaya Betawi sebagai identitas asli kota ini.
"Pelaku ekonomi budaya Betawi, seperti para pengrajin, seniman, dan pelaku usaha kuliner khas Betawi, ini peluang ke depan. Kita bisa bekerja sama dengan sebagai pihak untuk mempromosikan budaya ataupun dalam aspek komersial ke level global," katanya.
