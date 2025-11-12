menu
JPNN.com » Nasional » Waketum DPP Faisol Riza: Mimpi Gus Dur Soal Penegakan Hukum Secara Adil Bagi Rakyat Indonesia Belum Terwujud

Waketum DPP Faisol Riza: Mimpi Gus Dur Soal Penegakan Hukum Secara Adil Bagi Rakyat Indonesia Belum Terwujud

Waketum DPP Faisol Riza: Mimpi Gus Dur Soal Penegakan Hukum Secara Adil Bagi Rakyat Indonesia Belum Terwujud
Wakil Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza pada acara Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang diselenggarakan Fraksi PKB MPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menegaskan bahwa masih ada cita-cita besar almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum yang benar-benar adil bagi semua rakyat Indonesia.

“Barangkali kita masih harus melanjutkan pesan, tugas, dan perjuangan beliau yang belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya, mimpi besar Gus Dur untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Beliau selalu mengingatkan agar hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Faisol Riza dalam acara Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Kiai Syaikhona Kholil yang diselenggarakan Fraksi PKB MPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Menurut Faisol, Gus Dur pernah menyebut bahwa bangsa Indonesia kerap menjadi bangsa penakut karena tidak berani menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang salah.

“Kami percaya, Presiden Prabowo memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita luhur itu menegakkan hukum yang adil dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Faisol menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi kebanggaan dan panutan seluruh rakyat Indonesia.

“Ini membanggakan kita semua karena dengan rahmat Allah SWT, kita dapat hadir dalam acara tasyakuran atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar,” katanya.

