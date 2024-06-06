Waketum Golkar Minta Polisi Serius Usut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta kepolisian mengusut dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto oleh tiga perwira tinggi (Pati) Polri.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang bilang ada indikasi makar dari tindakan menyadap ilegal Prabowo.

"Ya, ini lebih harus kami dorong lagi, supaya polisi tambah serius," kata Doli menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).

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Dia meminta polisi tak membiarkan dugaan makar dalam peristiwa penyadapan, karena berpotensi menuai citra negatif publik.

"Kalau ini tidak ditangani secara serius, wah, apa namanya, ya? Ya, berarti sama dengan membiarkan terjadinya makar, kan, begitu," lanjut Doli.

Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menuturkan polisi juga perlu mencari tahu motif dari penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Sebab, ujar Doli, motif penyadapan membuat penyidik bisa mengetahui ada atau tidaknya makar dan keterlibatan pihak lain.

"Motifnya apa? Kalau sudah didapat motifnya terindikasi makar, tentu kemudian kepentingan apa dan kepentingan siapa? Berarti orang yang menginginkan makar," ungkapnya.