Waketum Hanura Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Akhir 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu selesai sebelum akhir tahun 2026.

Dia menilai pembahasan yang dilakukan secara injury time, berpotensi menghambat persiapan tahapan Pemilu 2029.

Rio menyadari, pembahasan RUU Pemilu hingga kini masih berproses. Dia mengusulkan, DPR mengundang seluruh pimpinan partai politik, untuk mengebut pembahasan RUU Pemilu.

"Harapan kami, Pak Dasco (Dasco Sufmi Ahmad) mewakili DPR bertemu lebih cepat dengan partai-partai di luar parlemen. Dengan begitu, partai di luar parlemen juga lebih awal atau lebih dini mempersiapkan diri," ujar Rio seusai memimpin konsolidasi Tim Task Force dengan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury, Jambi, Jumat (4/9/2026).

Ketua Tim Task Force DPP Hanura itu menambahkan, masukan dari partai politik di luar parlemen penting, agar pembahasan RUU Pemilu berjalan lebih terbuka.

Setelah RUU Pemilu disahkan, lanjutnya, masih ada tahapan pembentukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau pembahasannya di masa injury time, akan berdampak pada tahapan Pemilu. Menurut saya, lebih bijak dan lebih arif, jika DPR bisa lebih awal atau lebih cepat menuntaskan RUU Pemilu," imbuhnya.

Meski begitu, Rio memastikan, Hanura tak mempermasalahkan kapan RUU Pemilu diputuskan menjadi undang-undang (UU). Dia menegaskan, partai yang dipimpin Oesman Sapta (OSO) itu siap mengikuti seluruh ketentuan yang nanti disepakati DPR dan Pemerintah.