Waketum MUI Jadi Saksi Meringankan Bagi Terdakwa Korupsi Yaqut Cholil
jpnn.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum) MUI Anwar Abbas hadir sebagai saksi meringankan (a de charge) bagi terdakwa korupsi, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
"Hadir sebagai saksi," kata Anwar Abbas saat menjawab pertanyaan wartawan sembari memasuki ruang sidang.
Anwar tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenakan jas biru gelap sekitar pukul 12.30 WIB.
Saksi a de charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memberikan keterangan yang menguntungkan serta membela diri terdakwa.
Dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024, Yaqut didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp622,09 miliar.
Yaqut diduga telah mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.
Selain itu, dia juga didakwa telah melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan Jamaah Haji Khusus Tanpa Masa Tunggu (TO)/Jamaah Haji Khusus dengan Masa Tunggu x Tahun (Tx) tidak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Tindakan tersebut dilakukan Yaqut bersama-sama dengan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI Asrul Aziz Taba.
Waketum MUI Anwar Abbas jadi saksi meringankan bagi terdakwa korupsi, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas.
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