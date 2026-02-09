menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Waketum NasDem Nilai Wacana 2 Periode Prabowo Masuk Akal

Waketum NasDem Nilai Wacana 2 Periode Prabowo Masuk Akal

Waketum NasDem Nilai Wacana 2 Periode Prabowo Masuk Akal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana mengenai Presiden Prabowo Subianto yang maju untuk periode kedua adalah wacana yang masuk akal. Penilaian ini didasarkan pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang disebutnya hampir mencapai 80 persen.

"Makanya dengan pertimbangan pertimbangan itu wacana dua periode itu kan ya masuk akal," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/2).

Saan menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi merupakan hal yang membahagiakan dan menjadi dasar apresiasi terhadap kinerja Presiden.

Baca Juga:

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi," ujarnya.

Pernyataan ini menyusul seruan serupa dari dalam koalisi pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani telah menyerukan dukungan bagi Prabowo untuk dua periode dalam HUT partainya.

Baca Juga:

Dukungan terbuka juga telah disampaikan oleh pimpinan partai koalisi seperti PAN dan PKB untuk pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyebut adanya cita-cita yang sama di antara partai-partai pendukung pemerintahan untuk mengusung Prabowo kembali pada periode kedua. (antara/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Indikator Politik Ungkap Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Prabowo

Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menilai wacana dua periode untuk Prabowo masuk akal karena tingkat kepuasan publik.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI