Waketum PKB Sebut Penerapan e-Voting di Pilkada Langsung Menjawab Persoalan Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Daniel Johan menyebut penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebenarnya usulan lama yang perlu dimatangkan.

Sebab, kata Daniel, sistem e-voting bisa menjadi opsi menjawab persoalan praktik politik uang atau money politics saat pemilu.

"Ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang," kata dia kepada awak media, Selasa (13/1).

Namun, legislator DPR RI itu mengingatkan, penerapan e-voting dalam kontestasi politik membutuhkan kesiapan matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem, regulasi, maupun kepercayaan publik.

"Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan," ujar Daniel.

Dia berharap apa pun opsi yang diambil terkait sistem pemilihan, baik langsung atau melalui DPRD, bisa menghasilkan kepala daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat.

"Kajian secara mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui DPRD, akan terus dimatangkan," kata Daniel.

Sebelumnya, PDIP menolak usul pilkada melalui DPRD dan tetap menginginkan pemilihan dilaksanakan secara langsung.