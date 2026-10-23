Wakil Bupati Indramayu Ditahan Kejaksaan, Lucky Hakim Minta Maaf kepada Pemilih

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta maaf kepada para pemilihnya setelah Wakil Bupati Indramayu Syaefudin ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD.

Lucky menegaskan akan tetap menjalankan pemerintahan dan menjaga pelayanan publik di tengah proses hukum yang berlangsung.

Dia mengatakan dirinya prihatin atas kasus yang menjerat Syaefudin. Dia mengaku selama ini tidak banyak memberikan komentar karena menghormati proses hukum dan tidak ingin memperkeruh situasi.

"Selama ini saya memang sengaja tidak mau banyak berkomentar karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi kasus hukum Pak Wabub saat mulai jadi tersangka," ujar Lucky saat dihubungi awak media, Jumat (23/10).

Menurut Lucky, penahanan Syaefudin memunculkan desakan masyarakat mengenai keberlangsungan roda pemerintahan Kabupaten Indramayu.

Dia memastikan seluruh organisasi perangkat daerah tetap menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

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Lucky menyebut pengalihan tugas dapat dilakukan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran dinas untuk memastikan fungsi pemerintahan tetap berjalan.

"InsyaAllah roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Semua kedinasan fokus pada tugasnya masing-masing yang orientasi utamanya adalah optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat," katanya.