menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Wakil Gubernur Bantah Jadi Pelapor OTT Gubernur Riau

Wakil Gubernur Bantah Jadi Pelapor OTT Gubernur Riau

Wakil Gubernur Bantah Jadi Pelapor OTT Gubernur Riau
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Plt Gubernur Riau SF Haryanto. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Haryanto menepis isu yang menyebut dirinya saat menjabat Wakil Gubernur melaporkan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menyebut kabar tersebut sebagai fitnah.

“Ada berita (mengatakan Haryanto saksi pelapor), itu fitnah. Saya tegaskan itu fitnah,” kata Haryanto, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Dia balik melempar pertanyaan, bagaimana mungkin dirinya menjadi pelapor sementara dia merasa tidak mengetahui detail kasus tersebut.

“Saya tidak tahu. Betul-betul saya tidak tahu. Saya tidak ada melapor-melapor. Memangnya saya bersih? Benar? Jadi, berita dari mana itu?” ujarnya.

Dia juga menepis tudingan bahwa dirinya menjauh dari Abdul Wahid sebelum penangkapan.

Baca Juga:

Menurutnya, dia tetap hadir dalam berbagai kegiatan bersama Gubernur.

“Ada yang tanya kenapa saya jarang tampil sejak dilantik. Saya tampil. Saya selalu bersama Pak Gub, tertawa, ngopi, kemudian salam-salaman,” tuturnya.

Saat Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap, ternyata ada Wakil Gubernur dan Bupati Siak di kafe itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI