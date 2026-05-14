menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Wakil Indonesia Berguguran di 16 Besar Thailand Open 2026, Hanya Tersisa 2 Pasangan

Wakil Indonesia Berguguran di 16 Besar Thailand Open 2026, Hanya Tersisa 2 Pasangan

Wakil Indonesia Berguguran di 16 Besar Thailand Open 2026, Hanya Tersisa 2 Pasangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin saat berlaga dalam Thailand Open 2026 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Kamis (14/5). Foto: Dok. Humas PP PBSI

jpnn.com, THAILAND - Awan hitam masih menaungi tim bulu tangkis Indonesia seusai rentetan hasil buruk di tur Eropa serta Badminton Asia Champions (BAC) 2026.

Pada ajang Thailand Open 2026, pebulu tangkis Indonesia yang melangkah ke perempat final hanya tersisa dua.

Hasil tersebut di luar prediksi lantaran delapan wakil Indonesia mampu tembus babak 16 besar.

Baca Juga:

Kini tersisa Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra) dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (ganda putri).

Leo/Daniel mampu melangkah seusai mengalahkan wakil China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi dua gim langsung 21-16, 21-13.

Kemenangan ini mengantarkan pasangan asal klub PB Djarum tersebut jumpa wakil tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Baca Juga:

Dari sektor ganda putri, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine mampu melangkah seusai mengalahkan wakil China, Luo Yi/Wang Ting Ge dengan skor 25-23, 21-13.

Kemenangan ini mengantarkan Isyana/Rinjani menantang unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Awan hitam masih menaungi bulu tangkis Indonesia seusai hanya mampu menempatkan dua wakil di perempat final Thailand Open 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI