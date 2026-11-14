Wakil Indonesia Kuasai Semifinal MilkLife Indonesia Junior International Series 2026

jpnn.com, KUDUS - Pebulu tangkis muda Indonesia membuktikan diri dengan melaju ke babak semifinal MilkLife Indonesia Junior International Series 2026.

Bahkan, Di kategori U-19 baik putra dan putri serta campuran, pemain unggulan Tanah Air berhasil mengatasi perlawanan para pemain mancanegara dalam turnamen yang diinisiasi oleh MilkLife, PBSI dan BWF ini.

Ketua Panitia Pelaksana MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, Yuni Kartika, menyambut gembira performa impresif yang ditunjukkan pebulu tangkis muda Indonesia.

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Dengan mengisi mayoritas posisi di semifinal dan diharapkan melaju ke babak final, membuka peluang bagi para pemain untuk mendapatkan poin dan meningkatkan posisi mereka di peringkat dunia BWF.

“Melihat hasil pertandingan di babak perempat final ini, mayoritas pemain Indonesia melaju ke babak semifinal. Ini artinya peluang mereka meningkatkan posisi di ranking BWF menjadi sangat besar. Ini menjadi sangat penting sebagai bekal mereka untuk berlaga di Asian Junior Championships dan juga World Junior Championships,” ujar Yuni seusai laga perempat final pada Jumat (13/11) di Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah.

Pebulu tangkis Tunggal Putri yang membantu skuad Indonesia meraih Piala Uber 1994 ini menjelaskan, selama ini pemain junior Indonesia memiliki tantangan dalam mengumpulkan poin demi ranking BWF. Pasalnya, sebelum MilkLife Indonesia Junior International Series kembali terselenggara sejak vakum selama enam tahun, Indonesia hanya menyelenggarakan satu turnamen junior internasional yang menjadi lumbung pemain muda dalam mengoleksi poin BWF.

Selama ini, turnamen junior yang berada dalam sanction BWF tersebar di beberapa negara Asia dan Eropa, sedangkan di Indonesia hanya ada satu kejuaraan. Ini menjadi tantangan bagi pemain Indonesia ketika berlaga di AJC dan WJC. karena poinnya kurang dari pemain negara lain, pemain Indonesia tidak diunggulkan. Padahal, bukan karena kualitas pemain kita yang kurang, tetapi karena kesempatan mengumpulkan poin BWF nya yang terbatas.

"Dengan adanya MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, Indonesia kini memiliki dua turnamen di bawah sanction BWF,” Yuni menjelaskan.