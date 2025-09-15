Wakil Indonesia Memiliki Sejumlah PR Menjelang China Masters 2025

jpnn.com - Setelah menuntaskan perjalanan di Hong Kong Open, skuad bulu tangkis Indonesia kini mengalihkan fokus ke rangkaian tur Asia berikutnya, yakni di China Masters 2025.

Turnamen BWF Super 750 itu akan digelar di Shenzhen, China mulai 16–21 September mendatang.

Bagi wakil Indonesia, ajang ini bukan sekadar turnamen besar, melainkan panggung pembuktian.

PR Wakil Indonesia

Dua sosok penting dalam kepelatihan PBSI Karel Mainaky dan Rionny Mainaky menegaskan bahwa sektor ganda putri dan ganda campuran Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum bisa benar-benar bersaing di level elite.

Karel menyoroti kiprah sejumlah ganda putri turun di Hong Kong Open 2025, seperti Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi.

"Ana/Trias dan Rachel/Febi sudah menunjukkan sinyal positif. Dari segi permainan dan kekompakan, ada perkembangan yang menjanjikan," ujar Karel dalam keterangan resmi.

Baca Juga: 11 dari 16 Finalis Hong Kong Open 2025 Orang China

"Namun, pengalaman bertanding tetap menjadi kunci. Mereka harus bisa lebih tahan menghadapi tekanan dan mengurangi kesalahan sendiri,” tambah pelatih ganda putri utama PBSI itu.

Karel juga menegaskan Lanny/Tiwi masih perlu menemukan bentuk permainan terbaik.