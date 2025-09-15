menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Wakil Indonesia Memiliki Sejumlah PR Menjelang China Masters 2025

Wakil Indonesia Memiliki Sejumlah PR Menjelang China Masters 2025

Wakil Indonesia Memiliki Sejumlah PR Menjelang China Masters 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu berlatih menjelang turun di turnamen China Masters 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Setelah menuntaskan perjalanan di Hong Kong Open, skuad bulu tangkis Indonesia kini mengalihkan fokus ke rangkaian tur Asia berikutnya, yakni di China Masters 2025.

Turnamen BWF Super 750 itu akan digelar di Shenzhen, China mulai 16–21 September mendatang.

Bagi wakil Indonesia, ajang ini bukan sekadar turnamen besar, melainkan panggung pembuktian.

Baca Juga:

PR Wakil Indonesia

Dua sosok penting dalam kepelatihan PBSI Karel Mainaky dan Rionny Mainaky menegaskan bahwa sektor ganda putri dan ganda campuran Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum bisa benar-benar bersaing di level elite.

Karel menyoroti kiprah sejumlah ganda putri turun di Hong Kong Open 2025, seperti Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi.

"Ana/Trias dan Rachel/Febi sudah menunjukkan sinyal positif. Dari segi permainan dan kekompakan, ada perkembangan yang menjanjikan," ujar Karel dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

"Namun, pengalaman bertanding tetap menjadi kunci. Mereka harus bisa lebih tahan menghadapi tekanan dan mengurangi kesalahan sendiri,” tambah pelatih ganda putri utama PBSI itu.

Karel juga menegaskan Lanny/Tiwi masih perlu menemukan bentuk permainan terbaik.

Setelah menuntaskan perjalanan di Hong Kong Open, wakil Indonesia kini mengalihkan fokus ke rangkaian tur Asia berikutnya, yakni di China Masters 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI