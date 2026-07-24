Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu Tekankan Prinsip Perusahaan Keberlanjutan Jangan Sekadar Regulasi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai penerapan prinsip keberlanjutan oleh perusahaan tidak boleh berhenti pada sekadar pemenuhan regulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mari Elka dalam sesi Sustainability, Innovation, and the Future We Shape pada pergelaran LESTARI Summit 2026 di Raffles Hotel Jakarta, baru-baru ini.
“Perusahaan tidak seharusnya menjalankan prinsip keberlanjutan hanya untuk memenuhi regulasi atau sekadar compliance,” ujar Mari Elka.
Mari Elka menegaskan keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam strategi bisnis guna mendorong efisiensi, memperluas akses pembiayaan, menurunkan biaya pendanaan, serta memperkuat daya saing di pasar ekspor.
Menurut Mari Elka, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua pilihan yang bertentangan, sebab pertumbuhan yang mengabaikan lingkungan justru berisiko menurunkan produktivitas akibat kerusakan alam.
Dia menambahkan potensi keanekaragaman hayati, ekonomi berbasis alam, dan pasar karbon Indonesia perlu ditopang oleh transformasi sistemik, regulasi, insentif, teknologi, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja hijau.
“Keberlanjutan tidak boleh dilihat sebagai beban bagi pembangunan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang,” katanya.
Pada forum bertema “The Regenerative Pulse:Agile Ideas, Resilient Systems, Disruptive Change” tersebut, Vice President (VP) Sustainability KG Media Wisnu Nugroho menekankan pentingnya ruang kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media untuk mengatasi tantangan keberlanjutan.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai penerapan prinsip keberlanjutan oleh perusahaan tidak boleh berhenti pada sekadar pemenuhan regulasi.
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