Wakil Ketua DPR RI Cucun Apresiasi Desa Tarumajaya Raih Paritrana Award

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi Pemerintah Desa Tarumajaya, Kabupaten Bandung, atas keberhasilan meraih Paritrana Award. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi Pemerintah Desa Tarumajaya, Kabupaten Bandung, atas keberhasilan meraih Paritrana Award.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Jumat (8/5).

Dalam sambutannya, Menko Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program jaminan sosial merupakan komitmen negara dalam memproteksi tenaga kerja dari risiko sosial dan tekanan ekonomi. 

Dia menjelaskan bahwa ketiadaan perlindungan bagi pekerja rentan dapat berdampak fatal bagi stabilitas ekonomi keluarga. 

"Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi," ujar Muhaimin Iskandar. 

Dia menambahkan bahwa hadirnya jaminan sosial memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) menyatakan rasa bangganya terhadap prestasi Desa Tarumajaya.

Menurutnya, desa ini telah menjadi pionir dalam menghadirkan negara di tingkat lokal melalui perlindungan sosial yang inovatif.

