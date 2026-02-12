Wakil Ketua DPR RI Mendorong Kepolisian Mengusut Tuntas Kasus Pencabulan Anak Oleh Keluarganya

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong Polres Metro Jakarta Selatan untuk dapat mengusut tuntas kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh paman dan kakeknya sendiri.

"Kami tentunya mendorong aparat penegak hukum untuk dapat segera menuntaskan dugaan kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur oleh paman dan kakeknya sendiri,” ungkap Sari Yuliati dalam keterangannya pada Kamis (12/2/2026).

Sari juga menegaskan penyelesaian kasus tersebut tidak boleh diselesaikan melalui kekeluargaan, kendati sebelumnya terdapat pertemuan kedua belah pihak untuk mendengarkan pengakuan dan permohonan maaf dari para pelaku.

“Dalam prosesnya jangan ada yg ditempuh jalan damai atau kekeluargaan sebagaimana dalam Pasal 82 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, maka perlu diusut agar ada efek jera bagi para pelaku dan siapa pun yang terlintas untuk melakukannya" tegas Sari Yuliati.

Sebelumnya, kasus ini diungkapkan melalui pengakuan seorang ibu, Caca Ambarwati, dalam Podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo.

N (inisial), seorang anak di bawah umur, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh om dan kakeknya sendiri hingga korban mengalami trauma bahkan harus putus sekolah.(fri/jpnn)