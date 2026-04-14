JPNN.com » Ekonomi » Makro » Wakil Ketua Komisi XII DPR: Elektrifikasi Transportasi Dapat Menghemat APBN Hingga 30 Persen

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong elektrifikasi transportasi secara masif sebagai langkah inovatif untuk menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperkuat struktur APBN.

"Listrik harus menjadi backbone energi kita di masa depan. Berdasarkan hitungan studi, penggunaan listrik di sektor rumah tangga dan transportasi dapat menghemat kurang lebih 30% dibandingkan penggunaan energi fosil bersubsidi," tegas Sugeng pada Senin (13/4).

Menurutnya, kapasitas pasokan listrik nasional saat ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM dan LPG.

Baca Juga:

Dia menilai pengalihan konsumsi energi ke listrik akan membuat subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran.

"Ini adalah langkah strategis untuk memastikan beban APBN kita berkurang. Dengan menjadikan listrik sebagai tulang punggung utama energi nasional, kita tidak hanya beralih ke energi bersih, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan," katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan elektrifikasi transportasi, terutama pada kendaraan operasional pemerintah dan angkutan umum, dapat menjadi langkah awal yang terukur untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan.

Baca Juga:

Selain itu, pemanfaatan listrik domestik yang melimpah juga dinilai dapat mengurangi tekanan impor energi, sehingga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

BERITA TERKAIT
